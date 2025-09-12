Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La France libre

Camille Desmoulins

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pamphlet incandescent, La France Libre, est écrit dans le tumulte des premiers jours la Révolution par Camille Desmoulins, avocat, journaliste (1760-1794) et grande figure de la période révolutionnaire. Desmoulins en appelle à l'éveil d'une nation en dénonçant les abus de la monarchie absolue, les privilèges de la noblesse et le poids écrasant des injustices sociales. Véritable cri de ralliement, son texte invite chacun à s'unir pour renverser l'ordre établi et instaurer les fondements d'une véritable démocratie où la souveraineté du peuple serait la pierre angulaire de toute institution. Desmoulins, dès l'origine, pose les questions fondamentales qui continuent de hanter nos sociétés : comment construire un Etat juste ? Comment garantir les droits individuels tout en assurant l'ordre social ? Comment assurer la liberté d'expression et la fin de la censure ? Comment le peuple peut-il véritablement prendre en main son destin ? Ce livre incarne l'esprit de 1789 et annonce les bouleversements à venir, il demeure essentiel pour comprendre l'élan révolutionnaire et la force des idées qui ont changé le cours de l'Histoire.

Par Camille Desmoulins
Chez Editions Manucius

|

Auteur

Camille Desmoulins

Editeur

Editions Manucius

Genre

Révolution française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La France libre par Camille Desmoulins

Commenter ce livre

 

La France libre

Camille Desmoulins

Paru le 12/09/2025

104 pages

Editions Manucius

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782845788282
9782845788282
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.