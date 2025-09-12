Pamphlet incandescent, La France Libre, est écrit dans le tumulte des premiers jours la Révolution par Camille Desmoulins, avocat, journaliste (1760-1794) et grande figure de la période révolutionnaire. Desmoulins en appelle à l'éveil d'une nation en dénonçant les abus de la monarchie absolue, les privilèges de la noblesse et le poids écrasant des injustices sociales. Véritable cri de ralliement, son texte invite chacun à s'unir pour renverser l'ordre établi et instaurer les fondements d'une véritable démocratie où la souveraineté du peuple serait la pierre angulaire de toute institution. Desmoulins, dès l'origine, pose les questions fondamentales qui continuent de hanter nos sociétés : comment construire un Etat juste ? Comment garantir les droits individuels tout en assurant l'ordre social ? Comment assurer la liberté d'expression et la fin de la censure ? Comment le peuple peut-il véritablement prendre en main son destin ? Ce livre incarne l'esprit de 1789 et annonce les bouleversements à venir, il demeure essentiel pour comprendre l'élan révolutionnaire et la force des idées qui ont changé le cours de l'Histoire.