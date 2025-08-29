Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

La Chanson d'Yde et Olive, La Reine d'Orient d'Antonio Pucci

Antonio Pucci, Pietro De Sienne, Elena Podetti

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La Chanson d'Yde et Olive, texte épique de la fin du XIIIe siècle, La Reine d'Orient d'Antonio Pucci et le Cantare de Camilla de Pietro de Sienne, deux cantari toscans composés vers le milieu du siècle suivant, se trouvent ici pour la première fois rassemblés et traduits en français. Cette opération permet de saisir l'unité profonde de ces oeuvres qui ne constituent pas de simples variations sur thème, celui de la jeune fille déguisée en garçon, mais qui retravaillent la même configuration narrative inédite dont la chanson de geste française peut être considérée comme l'initiatrice. Les trois textes relatent en effet l'histoire d'une princesse qui, pour se soustraire à la perspective d'un mariage incestueux avec son père ou pour des questions d'héritage, est contrainte à dissimuler son identité sous un accoutrement masculin, épouse malgré elle une autre jeune fille et est miraculeusement transformée en homme dans l'épilogue. Cette traduction permet de saisir les correspondances subtiles entre les trois textes rédigés dans des langues et des milieux différents, tout en contribuant à faire découvrir un genre mineur, celui des cantari, qui a pourtant eu un rôle important dans la transmission et la diffusion de certains matériaux narratifs d'origine française en Italie à l'aube de la Renaissance.

Par Antonio Pucci, Pietro De Sienne, Elena Podetti
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Antonio Pucci, Pietro De Sienne, Elena Podetti

Editeur

Honoré Champion

Genre

Textes médiévaux - Traductions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Chanson d'Yde et Olive, La Reine d'Orient d'Antonio Pucci par Antonio Pucci, Pietro De Sienne, Elena Podetti

Commenter ce livre

 

La Chanson d'Yde et Olive, La Reine d'Orient d'Antonio Pucci

Antonio Pucci, Pietro De Sienne trad. Elena Podetti

Paru le 28/08/2025

294 pages

Honoré Champion

38,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782745363602
9782745363602
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden IA : Co-créateur de Siri ou habile conteur ? Le cas Luc Julia passé au crible
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.