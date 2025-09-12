Inscription
#Polar

Les ombres de Jimbocho

Atelier Sentô

ActuaLitté
L'automne s'annonce difficile pour le Mystery Café. Nahel, Soba et le Patron sont contactés en urgence par le PDG d'un célèbre magazine de mangas : les pages du Weekly Moon ont été falsifiées et les héros de ses séries à succès... assassinés. L'enquête des trois amis les entraîne rapidement dans le quartier littéraire de Jimbocho, un lieu emblématique rempli de librairies et de bouquinistes, sur les traces d'une mystérieuse tueuse aux cheveux blancs. Ils doivent résoudre cette affaire au plus vite, car le temps est compté avant la publication du prochain numéro. Chaque minute compte, et les obstacles se multiplient. Mais les secrets du passé de l'un des membres du Mystery Café pourraient tous les mettre en danger. Entre révélations surprenantes et courses contre la montre, Nahel, Soba et le Patron devront faire preuve de courage et d'ingéniosité pour déjouer les pièges qui se dressent sur leur chemin et découvrir la vérité.

Par Atelier Sentô
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Atelier Sentô

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Policier-Espionnage

Les ombres de Jimbocho

Atelier Sentô

Paru le 12/09/2025

80 pages

Editions Dupuis

17,50 €

ActuaLitté
9782808510264
© Notice établie par ORB
