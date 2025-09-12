Inscription
Blanche-Fleur

Benoît Feroumont

Dans le Royaume des Six Ponts où règne le roi Serge, il fait bon vivre. Et tout le monde s'apprête à fêter dignement le mariage de la princesse Cécile. Anne, la tavernière, se réjouit de l'événement, non seulement parce qu'elle a été élevée avec Cécile, mais aussi parce que ce mariage va lui permettre de relancer sa taverne. Mais Anne est aussi la protégée du roi, qui ne peut rien lui refuser. Ce qui suscite la jalousie de la reine qui déteste Anne, complote contre elle et ne sera satisfaite que le jour où cette " petite intrigante " aura été éliminée. Blanche-Fleur est la réédition de la deuxième partie du Royaume de Blanche-Fleur, gros album paru en août 2019 et est la suite du tome 9 sorti en février 2025.

Par Benoît Feroumont
Chez Editions Dupuis

Auteur

Benoît Feroumont

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

Blanche-Fleur

Benoît Feroumont

Paru le 12/09/2025

56 pages

Editions Dupuis

12,95 €

9782808508865
© Notice établie par ORB
