#Manga

Kagurabachi Tome 4

Hokazono Takeru, Aline Kukor-Pitas, Eric Montésinos

ActuaLitté
Après avoir appris l'existence d'une porte qui mène tout droit à la chambre forte où est entreposé Enten, Chihiro descend vers les sous-sols du Rakuzaichi. Le sabre Kuregumo, brisé, en main, le vengeur élimine ses ennemis en un éclair. Jusqu'à ce qu'un mystérieux homme se dresse devant lui... De son côté, Hakuri est recroquevillé au sol, écrasé sous l'amour et la violence de son frère. Alors qu'il se voit déjà mourir, les souvenirs de quelques jours passés en compagnie d'une jeune fille lui reviennent en mémoire. Poussés au-delà de leurs limites, les âmes des deux jeunes hommes agissent de concert l'une avec l'autre !

Par Hokazono Takeru, Aline Kukor-Pitas, Eric Montésinos
Chez Dargaud

|

Auteur

Hokazono Takeru, Aline Kukor-Pitas, Eric Montésinos

Editeur

Dargaud

Genre

Shonen/garçon

Kagurabachi Tome 4

Hokazono Takeru trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 29/08/2025

216 pages

Dargaud

7,30 €

ActuaLitté
9782505133803
