Planète virus

Eldiablo, Mathieu Thonon

ActuaLitté
Coincé sur un caillou aride et hostile perdu dans le cosmos, l'équipage du Speculator découvre à ses dépens qu'un équipement militaire hautement sophistiqué peut se révéler totalement inefficace pour lutter contre la menace autochtone. Lorsqu'au contact de spores toxiques, tout le monde se met à se transformer en d'horribles créatures mutantes, les fiers conquérants de l'Espace n'ont plus rien d'héroïque. La panique s'empare alors des esprits et seule la détermination du lieutenant Bartek et la soif de vengeance d'Hector offriront (peut-être) une lueur d'espoir.

Par Eldiablo, Mathieu Thonon
Chez Le Lombard

Auteur

Eldiablo, Mathieu Thonon

Editeur

Le Lombard

Genre

Science-fiction

Planète virus

Eldiablo, Mathieu Thonon

Paru le 12/09/2025

88 pages

Le Lombard

17,45 €

ActuaLitté
9782808213066
© Notice établie par ORB
