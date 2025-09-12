Inscription
La Cité Mouvante

Ozanam, Aouamri

Afin de préserver les siens du destin funeste qui s'acharne sur lui, Thorgal a choisi de quitter sa famille. En entrant à Prokletà, la Cité Mouvante, Thorgal pensait pouvoir fuir la colère des dieux. Mais son refuge va rapidement se révéler être un piège mortel. Chaque nuit, la ville change de lieu, empêchant quiconque de s'en échapper. Pour briser la malédiction, Thorgal devra survivre parmi une population recluse de damnés et de fanatiques à la solde de l'impitoyable Empereur de la cité.

Chez Le Lombard

Paru le 12/09/2025

88 pages

21,95 €

9782808211475
