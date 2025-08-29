Inscription
Vers le septième ciel

Captain Kidge

Miwa s'apprête à apprendre des techniques pour faciliter la diffusion de son plaisir sexuel. Elle expérimente alors un état de jubilation général qui force la réconciliation avec des zones jusqu'ici mal aimées. Marinette, à Pointe-à-Pitre, force son officier à expérimenter un faire l'amour en total abandon provoqué par un relâchement de tous ses muscles. Une nouvelle loi : plus le corps est détendu, plus l'énergie sexuelle peut circuler et s'amplifier sans passer par l'orgasme. Les hasards de la vie permettent à Evan d'expérimenter les puissants échanges énergétiques qui ont lieu en perte dans la domination, et en bénéfice dans la soumission. Miwa apprend également un des secrets de l'amour : émettre à volonté une vibration à destination de son partenaire ou de toute autre personne. Tous deux vivront ainsi un faire l'amour sans aucune excitation, en remplissant l'autre de leur propre jouissance...

Par Captain Kidge
Chez Hello Editions

Auteur

Captain Kidge

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature érotique

Vers le septième ciel

Captain Kidge

Paru le 29/08/2025

254 pages

Hello Editions

24,00 €

9782386272868
