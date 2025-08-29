Vers le septième ciel

Miwa s'apprête à apprendre des techniques pour faciliter la diffusion de son plaisir sexuel. Elle expérimente alors un état de jubilation général qui force la réconciliation avec des zones jusqu'ici mal aimées. Marinette, à Pointe-à-Pitre, force son officier à expérimenter un faire l'amour en total abandon provoqué par un relâchement de tous ses muscles. Une nouvelle loi : plus le corps est détendu, plus l'énergie sexuelle peut circuler et s'amplifier sans passer par l'orgasme. Les hasards de la vie permettent à Evan d'expérimenter les puissants échanges énergétiques qui ont lieu en perte dans la domination, et en bénéfice dans la soumission. Miwa apprend également un des secrets de l'amour : émettre à volonté une vibration à destination de son partenaire ou de toute autre personne. Tous deux vivront ainsi un faire l'amour sans aucune excitation, en remplissant l'autre de leur propre jouissance...