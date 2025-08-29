Subaru Tome 1

Subaru et Kazuma sont des jumeaux en troisième année d'école primaire. Kazuma est depuis un moment maintenant à l'hôpital et n'est pas en bonne condition : il souffre d'une perte de mémoire due à une tumeur au cerveau et peine à comprendre ce qu'on peut lui dire. Chaque jour, Subaru danse dans la chambre d'hôpital de son frère, essayant de transmettre par la danse les événements de la journée. Du haut de son jeune âge, il est difficile de vivre pour deux et une maladresse va rapidement lui apporter une souffrance et une culpabilité qui accompagneront son enfanceâ¦ Cependant, c'est dans la danse, rythmée d'obstacles, d'échecs et de réussites que Subaru trouvera un véritable moyen d'expression, un exutoire et un nouveau souffle de vie !