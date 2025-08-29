Inscription
#Manga

Subaru Tome 1

Pierre Sarot, Masahito Soda

Subaru et Kazuma sont des jumeaux en troisième année d'école primaire. Kazuma est depuis un moment maintenant à l'hôpital et n'est pas en bonne condition : il souffre d'une perte de mémoire due à une tumeur au cerveau et peine à comprendre ce qu'on peut lui dire. Chaque jour, Subaru danse dans la chambre d'hôpital de son frère, essayant de transmettre par la danse les événements de la journée. Du haut de son jeune âge, il est difficile de vivre pour deux et une maladresse va rapidement lui apporter une souffrance et une culpabilité qui accompagneront son enfanceâ¦ Cependant, c'est dans la danse, rythmée d'obstacles, d'échecs et de réussites que Subaru trouvera un véritable moyen d'expression, un exutoire et un nouveau souffle de vie !

Par Pierre Sarot, Masahito Soda
Chez Naban Editions

Auteur

Pierre Sarot, Masahito Soda

Editeur

Naban Editions

Genre

Seinen/Homme

Subaru Tome 1

Masahito Soda trad. Pierre Sarot

Paru le 29/08/2025

400 pages

Naban Editions

13,00 €

9782380601473
