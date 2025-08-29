Inscription
#Manga

Hyouka Tome 3

Taskohna, Honobu Yonezawa

Alors que Chitanda, Fukube et Ibara ont tous travaillé sérieusement et élaboré des hypothèses pour résoudre le mystère fascinant de l' "? incident ? " qui a eu lieu 45 ans plus tôt, Hôtarô est mis dans une mauvaise posture, car il n'a rien à proposer. Cependant, conscient de l'importance que revêt cette affaire pour Chitanda, il assemble rapidement toutes les pièces du puzzle dans son esprit et, grâce à son don de déduction hors du commun, est sur le point de résoudre le mystère.

Par Taskohna, Honobu Yonezawa
Véga

|

Auteur

Taskohna, Honobu Yonezawa

Editeur

Véga

Genre

Shonen/garçon

Hyouka Tome 3

Taskohna, Honobu Yonezawa

Paru le 29/08/2025

180 pages

Véga

8,35 €

9782379507953
