Hyouka Tome 3

Alors que Chitanda, Fukube et Ibara ont tous travaillé sérieusement et élaboré des hypothèses pour résoudre le mystère fascinant de l' "? incident ? " qui a eu lieu 45 ans plus tôt, Hôtarô est mis dans une mauvaise posture, car il n'a rien à proposer. Cependant, conscient de l'importance que revêt cette affaire pour Chitanda, il assemble rapidement toutes les pièces du puzzle dans son esprit et, grâce à son don de déduction hors du commun, est sur le point de résoudre le mystère.