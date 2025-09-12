Inscription
#Roman jeunesse

La Lux académie

James R. Hannibal, Blanche Hinterlang

ActuaLitté
Les chevaliers de l'Ordre des Eclaireurs ont disparus depuis presque deux générations. Aujourd'hui, les Keledans se sont retirés au-delà des frontières, et les Terres du Dragon qui bordent Tanelethar sont opprimées par le Mal. Ses habitants ont refusé de suivre le Sauveur qui les a libéré il y a bien longtemps. Un jeune berger, Connor Enarian, et quatre jeunes initiés vont raviver les braises de l'Ordre des Eclaireurs dans l'espoir d'atteindre Tanelethar pour y détruire le portail qui permet aux gobelins de commencer à envahir leur territoire. Sur les Terres du Dragon, Connor découvre que la clé de leur mission réside entre les mains d'un ancien espion de l'Ordre disparu et de son loup d'argent. Connor et ses compagnons arriveront-ils à retrouver l'espion à temps ? Ou bien les secrets dissimulés dans l'histoire familiale de Connor les mèneront-ils à leur perte ?

Par James R. Hannibal, Blanche Hinterlang
Chez Mame

|

Auteur

James R. Hannibal, Blanche Hinterlang

Editeur

Mame

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

La Lux académie

James R. Hannibal trad. Blanche Hinterlang

Paru le 12/09/2025

400 pages

Mame

19,90 €

ActuaLitté
9782728936854
© Notice établie par ORB
