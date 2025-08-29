Scarface, le destin tragique de Tony Montana dans un monde néolibéral

L’objectif de cette étude est de s’intéresser à cette grande idole du cinéma américain des années 1980 : Tony Montana, le trafiquant de drogue interprété par Al Pacino dans Scarface de Brian De Palma. En effet, ce personnage va imprégner la culture populaire, devenant un mythe incroyable, surtout dans les milieux défavorisés. L’auteur analyse le Scarface original de 1932 ainsi que le scénario signé Oliver Stone. Un retour sur le long-métrage Le Parrain est également nécessaire, ce dernier étant devenu le modèle ultime de tous les films de gangsters. Une grande partie de ce livre se concentre sur l’oeuvre à l’origine de cette étude, mais aussi sur son interprète principal car il semble intimement proche de son personnage à l’écran. Enfin, David Da Silva s’interroge aussi sur le film L’Impasse, sorte de fausse suite de Scarface, avec le retour du duo Brian De Palma-Al Pacino. Le lecteur pourra ainsi (re)découvrir ce film culte à travers la grande ambiguïté de Tony Montana et l’analyse minutieuse effectuée par l’auteur. L’ouvrage est complété par des interviews inédites de producteurs ou de membres de l’équipe de tournage. Finalement, ce mythe n’est-il pas la meilleure porte d’entrée pour analyser, comprendre et donner un sens à notre monde contemporain ?