Mystères à Angkor

Sophie de Mullenheim, Mullenheim sophie De

L'amiral Bartelot mène une expédition audacieuse vers les temples mystérieux d'Angkor, accompagné de sa fille Anne et du journaliste Philippe Couturier. Mais ce qui devait être une simple exploration archéologique se transforme rapidement en une dangereuse enquête sur un réseau detrafiquants d'antiquités, dirigé par le mystérieux Polang. Entre les ruines majestueuses des temples khmers et la jungle cambodgienne hostile, ce roman historique captivant entremêle habilement aventure, romance et mystère. Les différences culturelles entre Occidentaux et Cambodgiens créent une toile de fond fascinante, où les croyances ancestrales se heurtent à la modernité du monde colonial. Le destin d'Anne et Philippe s'entrelace avec celui des vestiges sacrés d'Angkor, tandis que la menace des trafiquants se fait de plus en plus pressante. Pourront-ils protéger ce patrimoine inestimable tout en laissant s'épanouir leurs sentiments naissants ? La réponse se cache peut-être dans les ombres énigmatiques des temples millénaires.

|

Auteur

Editeur

Genre

Romans, témoignages & Co

Paru le 12/09/2025

256 pages

15,90 €

9782728935826
