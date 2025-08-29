Quand on possède la technique, tout est possible : suivre un patron et l'adapter à sa taille, changer de couleur et de point, crocheter tous types de fils pour réaliser ses plus beaux projets... Pour maîtriser parfaitement ces savoir-faire, il faut les aborder étape par étape, grâce à une crocheteuse qui connaît les problèmes que rencontrent les débutants. Les 8 modèles expliqués dans ce livre permettent d'obtenir un résultat impeccable, sans connaissance préalable, tout en acquérant des bases solides et des techniques indispensables. De quoi gagner en assurance et crocheter sans hésitation des accessoires et vêtements !