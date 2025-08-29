Inscription
Buldo et les super engins

Marie Tibi, Gunto El

Buldo le bulldozer est le chef d'une équipe de super engins. Avec l'aide de Binette la tractopelle et de Tournicol le camion-toupie, il est toujours prêt pour de nouveaux chantiers ! Les voilà chargés de construire un nouvelle école et un espace de jeux pour les enfants. Les travaux commencent mais un matin, ils découvrent le chantier en bazar : tout est à refaire... Quelqu'un voudrait-il faire arrêter les travaux ? Buldo et les super engins vont tout faire pour accomplir leur mission et rendre les habitants heureux ! "Pétille et compagnie", une collection de héros qui font pétiller l'imagination !

Marie Tibi, Gunto El
Chez Fleurus

Auteur

Marie Tibi, Gunto El

Editeur

Fleurus

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Buldo et les super engins

Marie Tibi, Gunto El

Paru le 29/08/2025

32 pages

Fleurus

8,95 €

9782215198413
