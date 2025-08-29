Buldo le bulldozer est le chef d'une équipe de super engins. Avec l'aide de Binette la tractopelle et de Tournicol le camion-toupie, il est toujours prêt pour de nouveaux chantiers ! Les voilà chargés de construire un nouvelle école et un espace de jeux pour les enfants. Les travaux commencent mais un matin, ils découvrent le chantier en bazar : tout est à refaire... Quelqu'un voudrait-il faire arrêter les travaux ? Buldo et les super engins vont tout faire pour accomplir leur mission et rendre les habitants heureux ! "Pétille et compagnie", une collection de héros qui font pétiller l'imagination !