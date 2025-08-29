Inscription
#Imaginaire

Le chapeau maudit

Lewis Trondheim, Brigitte Findakly

Par une douce nuit d'éclipse de Lune, Lapinot, Richard, Camille et Marinette se sont donnés rendez-vous dans un château en ruines. Or d'autres ont eu la même idée : la bande d'Isaac et Salomon, celle de Karim et Abdel, des bikers... et des amateurs de jeu de rôle. Des tensions risquent-elles d'éclater ? Non, mais bien pire a déjà eu lieu ! Par l'entremise d'un chapeau magique, l'OMA, un être diabolique, s'est emparé de l'esprit d'un des rôlistes, et compte utiliser ses pouvoirs pour détruire l'humanité. Ni une, ni deux, Richard s'empare du chapeau... et le met sur sa tête ! Autant dire que la soirée s'annonce agitée pour notre ami à longues oreilles...

Par Lewis Trondheim, Brigitte Findakly
Chez Dargaud

|

Auteur

Lewis Trondheim, Brigitte Findakly

Editeur

Dargaud

Genre

Humour

Le chapeau maudit

Lewis Trondheim

Paru le 29/08/2025

48 pages

Dargaud

13,95 €

9782205213096
