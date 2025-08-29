Inscription
#Roman francophone

Portrait huaco

Laura Alcoba, Gabriela Wiener

Ici, vous allez trouver un arrière-arrière-grand-père pilleur d'objets Incas au XIXe siècle, la mort d'un père aimant qui avait une double vie et leur descendante, une femme curieuse et résolue, aussi provocatrice que jalouse, qui vit une relation polyamoureuse brinquebalante. Cela commence avec un choc : la narratrice visite le Musée du quai Branly et regarde une pièce où elle croit se voir dans un miroir brisé par les siècles. Cette pièce est un portrait huaco, une statuette de céramique préhispanique représentant un visage indigène avec le plus de réalisme possible. Et la salle d'exposition porte le nom de son aïeul, Charles Wiener. Un explorateur français connu pour avoir "failli" découvrir Machu Picchu et avoir présenté ses trouvailles dans le cadre de l'Exposition universelle de Paris, comptant entre autres attractions un zoo humain. Et il a fondé la lignée des Wiener péruviens.

Par Laura Alcoba, Gabriela Wiener
Chez Editions Métailié

Auteur

Laura Alcoba, Gabriela Wiener

Editeur

Editions Métailié

Genre

Littérature sud-américaine

Portrait huaco

Gabriela Wiener trad. Laura Alcoba

Paru le 29/08/2025

160 pages

Editions Métailié

10,00 €

9791022614306
