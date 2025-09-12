Crottes et leurs utilités

Les animaux utilisent leurs excréments (ou ceux des autres) de manière parfois surprenante. Mais comment et pourquoi ? Ils servent à repousser des prédateurs, à construire un nid ou même à séduire un ou une partenaire... Nous sommes bien loin d'imaginer les stratégies que les animaux mettent en place pour tirer le meilleur profit de ce que nous considérons comme un simple déchet ! Ce documentaire propose l'exploration d'un sujet à la fois atypique et fascinant !