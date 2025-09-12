Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Crottes et leurs utilités

Véronique Barrau, Alexandre Géraudie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les animaux utilisent leurs excréments (ou ceux des autres) de manière parfois surprenante. Mais comment et pourquoi ? Ils servent à repousser des prédateurs, à construire un nid ou même à séduire un ou une partenaire... Nous sommes bien loin d'imaginer les stratégies que les animaux mettent en place pour tirer le meilleur profit de ce que nous considérons comme un simple déchet ! Ce documentaire propose l'exploration d'un sujet à la fois atypique et fascinant !

Par Véronique Barrau, Alexandre Géraudie
Chez Editions Panthera

|

Auteur

Véronique Barrau, Alexandre Géraudie

Editeur

Editions Panthera

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Crottes et leurs utilités par Véronique Barrau, Alexandre Géraudie

Commenter ce livre

 

Crottes et leurs utilités

Véronique Barrau, Alexandre Géraudie

Paru le 12/09/2025

40 pages

Editions Panthera

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494182202
9782494182202
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.