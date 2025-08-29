Inscription
#Essais

Le sorcier de Schwabach

Isak Nethanël Gath, Jean-Louis Frenkel

Une accusation de sorcellerie a eu lieu dans la principauté de Brandebourg-Ansbach au début du XVIIIe siècle. Cette affaire illustre les relations entre les Juifs et les autorités chrétiennes et éclaire les relations, parfois conflictuelles, existant au sein des communautés juives. Bien que ces événements dramatiques aient principalement concerné les deux frères Fränkel et leurs familles, ils eurent des conséquences décisives pour l'ensemble de la population juive du margraviat. L'affaire induisit un grave préjudice pour la communauté juive du margraviat, à savoir la confiscation de tous les livres sacrés et rituels et l'interdiction de fonctionner de l'importante imprimerie juive à Fürth.

Chez Honoré Champion

Auteur

Isak Nethanël Gath, Jean-Louis Frenkel

Editeur

Honoré Champion

Genre

Histoire du judaïsme

Le sorcier de Schwabach

Isak Nethanël Gath trad. Jean-Louis Frenkel

Paru le 28/08/2025

240 pages

Honoré Champion

42,00 €

9782745363886
