Mon Chat m'a dit

Hélène Crochemore

Petits livres très joliment réalisés, J'ai demandé à mon chat et Mon chat m'a dit sont le fruit de longues discussions entre Hélène Crochemore et son chat Kawa. Avec beaucoup de finesse, l'autrice dessine et retranscrit ses échanges avec son félin préféré. Miroirs de sentiments, d'émotions et de questionnements, ces deux ouvrages plairons à toutes celles et ceux qui ont partagé quelques moments d'intimité avec un chat. Graphiste et illustratrice, diplômée de l'Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs de Paris, Hélène Crochemore a entrepris, depuis de longues années, de dialoguer avec son chat Kawa. Mwrrr...

Par Hélène Crochemore
Chez Les éditions Martin de Halleux

Auteur

Hélène Crochemore

Editeur

Les éditions Martin de Halleux

Genre

Chats

Mon Chat m'a dit

Hélène Crochemore

Paru le 12/09/2025

32 pages

Les éditions Martin de Halleux

12,90 €

9782490393411
