The dangers in my heart Tome 11

Yamada a fait le buzz sur les réseaux ! Tandis que sa popularité explose, Ichikawa s'inquiète d'autant plus du regard des gens sur eux. Un incident se produit le jour de l'anniversaire de Yamada. Kankan est passée à l'action et a organisé une fête surprise, obligeant Kyôtarô à déclarer sa flamme devant tout le monde... Au cours d'un festival d'été, un invité indésirable refait surface. Quelqu'un serait-il au courant des liens existant entre Yamada et Kyôtarô ?