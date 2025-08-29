Inscription
#Manga

The dangers in my heart Tome 11

Norio Sakurai, Sophie Lucas, Eric Montésinos

Yamada a fait le buzz sur les réseaux ! Tandis que sa popularité explose, Ichikawa s'inquiète d'autant plus du regard des gens sur eux. Un incident se produit le jour de l'anniversaire de Yamada. Kankan est passée à l'action et a organisé une fête surprise, obligeant Kyôtarô à déclarer sa flamme devant tout le monde... Au cours d'un festival d'été, un invité indésirable refait surface. Quelqu'un serait-il au courant des liens existant entre Yamada et Kyôtarô ?

Chez Dargaud

Auteur

Norio Sakurai, Sophie Lucas, Eric Montésinos

Editeur

Dargaud

Genre

Shonen/garçon

The dangers in my heart Tome 11

Norio Sakurai trad. Sophie Lucas

Paru le 29/08/2025

162 pages

Dargaud

7,30 €

9782505134268
© Notice établie par ORB
plus d'informations

