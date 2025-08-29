Samurai Deeper Kyo Tome 3

L'endroit où se trouve le corps de Kyo est enfin révélé. Il s'agit de la forêt d'Aokigahara, un lieu apocalyptique où grouillent monstres, démons et esprits en tous genres. Kyo et les autres se dirigent dans les profondeurs de la forêt pour récupérer son corps. En chemin, Yuya croise Akira, un jeune homme non voyant venu voir Kyo. Il s'avère qu'autrefois, ce dernier était un allié de Kyo au sein des Quatre Sacrés du Ciel, considérés comme les plus forts des guerriers ! Cependant, Akira est devenu désormais "Ajira" , l'un des Douze Généraux célestes aux ordres de Sa Majesté. Il semble déterminé à couper la tête de Kyo !!