#Manga

Samurai Deeper Kyo Tome 3

Akimine Kamijyo, Misato Raillard, Eric Montésinos

L'endroit où se trouve le corps de Kyo est enfin révélé. Il s'agit de la forêt d'Aokigahara, un lieu apocalyptique où grouillent monstres, démons et esprits en tous genres. Kyo et les autres se dirigent dans les profondeurs de la forêt pour récupérer son corps. En chemin, Yuya croise Akira, un jeune homme non voyant venu voir Kyo. Il s'avère qu'autrefois, ce dernier était un allié de Kyo au sein des Quatre Sacrés du Ciel, considérés comme les plus forts des guerriers ! Cependant, Akira est devenu désormais "Ajira" , l'un des Douze Généraux célestes aux ordres de Sa Majesté. Il semble déterminé à couper la tête de Kyo !!

Par Akimine Kamijyo, Misato Raillard, Eric Montésinos
Chez Dargaud

|

Auteur

Akimine Kamijyo, Misato Raillard, Eric Montésinos

Editeur

Dargaud

Genre

Shonen/garçon

Samurai Deeper Kyo Tome 3

Akimine Kamijyo trad. Misato Raillard

Paru le 29/08/2025

384 pages

Dargaud

10,25 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782505132851
