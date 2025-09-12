Inscription
#Roman francophone

Insatiable

Melanie Harlow

C'est juste pour s'amuser... ou est-ce plus que ça ? Je ne voulais pas le voir nu - c'était un accident. Ca l'était, n'est-ce pas ? Parce que Noah McCormick et moi n'avons jamais été plus que des amis. Depuis que je le connais, il ne m'a jamais touchée, pas une seule fois. Et même s'il était un maître-nageur canon à 16 ans et qu'il est maintenant un adjoint du shérif très séduisant de 34 ans, il a toujours été ce gars protecteur en qui j'avais confiance pour garder ses mains loin de moi. Je n'ai jamais voulu risquer de gâcher ça. Jusqu'au jour où je l'ai surpris en train de sortir de la douche, son corps musclé et complètement nu dégoulinant d'eau. A cet instant précis, je n'ai jamais eu autant envie de risquer quoi que ce soit de toute ma vie. J'aurais dû détourner les yeux. Lui dire que j'étais désolée. J'aurais pu lui tendre une serviette. Après tout, je n'étais là que pour quelques jours, et il ne faisait que me rendre un service en m'accompagnant au mariage de ma soeur. Ce n'était pas un vrai rendez-vous. Mais je ne me suis pas excusée. Et il ne s'est pas couvert. Après toutes ces années à n'être que des amis, nous sommes soudain devenus insatiables. Il a été clair dès le départ : il ne veut pas de relation. Ce qui me convient, parce que j'ai un billet d'avion pour retourner à ma vraie vie à la fin de la semaine.

Par Melanie Harlow
Chez Céleste

|

Auteur

Melanie Harlow

Editeur

Céleste

Genre

Romance sexy

Insatiable

Melanie Harlow

Paru le 12/09/2025

Céleste

19,90 €

9782487392441
