Le serment de Gabaldón

Philippe Pelaez, Javier Casado

ActuaLitté
Dans l'Ouest sauvage, où la loi du plus fort et la fièvre de l'or font rage, la mine dont a hérité Kid, le gamin borgne, attise toutes les convoitises. Mais ce filon tant recherché cache un secret bien plus ancien et terrifiant que n'importe quel trésor. Car sous la roche sommeille une présence funeste. Jadis trahi et condamné à une mort atroce, le conquistador Gabaldón a juré de se venger. Son esprit tourmenté hante désormais la mine, prêt à frapper quiconque ose troubler son repos. Et déjà, la malédiction du Chindí, l'esprit du mal, s'abat sur ceux qui s'aventurent dans les profondeurs de la grotte. Alors que Kid et Tchitchi partent chercher un Indien anasasi capable de lever le voile sur cette menace, Royal, Elsie et Roxanne reviennent d'une expédition à Black Hawk, chargées de matériel. Pendant ce temps, Quintus Jones garde la mine... mais pas pour longtemps. La troupe a bien trop attiré l'attention, et des ennemis rôdent déjà, bien décidés à s'approprier les richesses de Kid et ses compagnons. Dans ce troisième tome de Six, le western se teinte de mystère et de surnaturel. Entre conflits, trahisons et manifestations de forces occultes, chacun devra affronter ses propres démons... s'il veut rester vivant.

Par Philippe Pelaez, Javier Casado
Chez Dargaud

|

Auteur

Philippe Pelaez, Javier Casado

Editeur

Dargaud

Genre

Western

Le serment de Gabaldón

Philippe Pelaez, Javier Casado

Paru le 29/08/2025

56 pages

Dargaud

17,50 €

ActuaLitté
9782505128540
