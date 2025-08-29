Le Val sans Retour

Le royaume d'Arthur vacille. Morgane a été vaincue, mais l'ancienne magie ne s'est pas éteinte avec elle. Déjà, une nouvelle menace surgit... Owain, fils illégitime de Morgane, s'est emparé du trône de Bretagne. Sa soif de pouvoir est sans limites : il rêve de soumettre toute la Grande-Bretagne... et de devenir le nouveau Chevalier au Dragon. Pendant ce temps, Sivar, Didan et Golian croisent la route de Lyana, la dernière survivante d'un groupe rebelle massacré par Owain. Ensemble, ils détiennent trois pierres magiques ? et peut-être le dernier espoir face à la destruction qui s'annonce. Pour arrêter Owain, Sivar et ses compagnons doivent retrouver le légendaire Val sans Retour, au coeur de Brocéliande, avant qu'il ne soit trop tard... Mais les forêts de Bretagne sont peuplées d'esprits anciens qui semblent vouloir les mettre à l'épreuve. Car avec le destin des pierres, c'est aussi celui du monde entier qui se joue.