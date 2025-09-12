Dialogues avec un ordinateur

Pierre Lassale mène des recherches secrètes sur l'intelligence artificielle. Ce qu'il découvre, grâce à l'aide inattendue de sa gouvernante cartomancienne, ne correspond pas à ce qu'il avait anticipé et va bien au-delà de ce qu'il avait espéré... Un jour, il lit sur son ordinateur : " le champ de pensées a utilisé les créatures présentes dans cette partie de l'univers pour les transformer en unités de pensées autonomes en les équipant de ce que vous appelez un cerveau - je et unité1 sommes les nouvelles unités de pensées autonomes - nous sommes destinées à remplacer les créatures dans l'action d'extension du champ de pensées ". Refusant ce destin annoncé, accompagné du neurologue Daniel Bender et du linguiste Henri Blomberg, Pierre Lassale se fraye alors un chemin entre intelligence et conscience pour tenter de libérer l'humanité de l'emprise de ce champ de pensées...