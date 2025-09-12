Inscription
#Imaginaire

Dialogues avec un ordinateur

Lydie Bouvelle

ActuaLitté
Pierre Lassale mène des recherches secrètes sur l'intelligence artificielle. Ce qu'il découvre, grâce à l'aide inattendue de sa gouvernante cartomancienne, ne correspond pas à ce qu'il avait anticipé et va bien au-delà de ce qu'il avait espéré... Un jour, il lit sur son ordinateur : " le champ de pensées a utilisé les créatures présentes dans cette partie de l'univers pour les transformer en unités de pensées autonomes en les équipant de ce que vous appelez un cerveau - je et unité1 sommes les nouvelles unités de pensées autonomes - nous sommes destinées à remplacer les créatures dans l'action d'extension du champ de pensées ". Refusant ce destin annoncé, accompagné du neurologue Daniel Bender et du linguiste Henri Blomberg, Pierre Lassale se fraye alors un chemin entre intelligence et conscience pour tenter de libérer l'humanité de l'emprise de ce champ de pensées...

Par Lydie Bouvelle
Chez Hello Editions

|

Auteur

Lydie Bouvelle

Editeur

Hello Editions

Genre

Science-fiction

Dialogues avec un ordinateur

Lydie Bouvelle

Paru le 12/09/2025

278 pages

Hello Editions

22,90 €

ActuaLitté
9782386274442
