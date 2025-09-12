Le Prélude des loups

Un homme est en quête de lui-même, comme beaucoup de ses semblables. Il n'a pas sa place dans le monde actuel. Il le sait. Il le sent. Car quelque chose à l'intérieur de lui le fait se sentir différent. Cette différence se traduit rapidement de la plus stupéfiante manière qui soit : une bête, tapie dans son ombre et qui le ronge depuis les tréfonds de son être, parvient soudain à se déchaîner en lui, à le dévorer de l'intérieur, à le supplanter, pour le faire alors réfléchir sur sa condition humaine, sur son devenir, aux côtés et face à des êtres fabuleux qui s'apprêtent à jalonner son épopée. "Homo homini lupus est". L'homme est un loup pour l'homme...