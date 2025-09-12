Inscription
Le Prélude des loups

Bala Reinersen

Un homme est en quête de lui-même, comme beaucoup de ses semblables. Il n'a pas sa place dans le monde actuel. Il le sait. Il le sent. Car quelque chose à l'intérieur de lui le fait se sentir différent. Cette différence se traduit rapidement de la plus stupéfiante manière qui soit : une bête, tapie dans son ombre et qui le ronge depuis les tréfonds de son être, parvient soudain à se déchaîner en lui, à le dévorer de l'intérieur, à le supplanter, pour le faire alors réfléchir sur sa condition humaine, sur son devenir, aux côtés et face à des êtres fabuleux qui s'apprêtent à jalonner son épopée. "Homo homini lupus est". L'homme est un loup pour l'homme...

Par Bala Reinersen
Chez Hello Editions

Auteur

Bala Reinersen

Editeur

Hello Editions

Genre

Fantasy

Le Prélude des loups

Bala Reinersen

Paru le 12/09/2025

182 pages

Hello Editions

18,90 €

9782386274374
© Notice établie par ORB
