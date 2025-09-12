Dieu m'a crée super belle

Ce joli livre agrémenté d'un miroir, aidera les petites filles à découvrir leur identité de chrétienne et à comprendre qu'elles ont été créées de façon unique. A travers un texte dynamique plein d'encouragements, des versets bibliques et des illustrations où chacune pourra se retrouver, ce livre permettra de s'amuser avec le miroir pour reconnaître la beauté que Dieu a mise en chacune, d'introduire en douceur la prière et la Bible, et bien sûr, de partager un moment privilégié entre parent et enfant.