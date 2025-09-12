Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Dieu m'a crée super belle

A préciser, Paula Rodriguez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce joli livre agrémenté d'un miroir, aidera les petites filles à découvrir leur identité de chrétienne et à comprendre qu'elles ont été créées de façon unique. A travers un texte dynamique plein d'encouragements, des versets bibliques et des illustrations où chacune pourra se retrouver, ce livre permettra de s'amuser avec le miroir pour reconnaître la beauté que Dieu a mise en chacune, d'introduire en douceur la prière et la Bible, et bien sûr, de partager un moment privilégié entre parent et enfant.

Par A préciser, Paula Rodriguez
Chez Editions Bibli'O

|

Auteur

A préciser, Paula Rodriguez

Editeur

Editions Bibli'O

Genre

Eveil de la foi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dieu m'a crée super belle par A préciser, Paula Rodriguez

Commenter ce livre

 

Dieu m'a crée super belle

A préciser, Paula Rodriguez

Paru le 12/09/2025

Editions Bibli'O

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386230370
9782386230370
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.