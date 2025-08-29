Une famille en pleine forme toute l'année

Améliorer votre quotidien en famille grâce à ce nouveau guide pratique complet. Organisé en plusieurs chapitres (sommeil, alimentation, petits bobos, stress, harmonie familiale, etc.), ce guide est une véritable boîte à outils pour simplifier la vie quotidienne et familiale des mamans. Retrouvez également des astuces et conseils : respiration, postures de yoga, remèdes de grand-mère. En bonus, une page de stickers et une pochette zippée en fin d'ouvrage avec 6 fiches cartonnées : trousse de pharmacie, mémo numéros d'urgence, programme pour se détendre avant le couche, etc. Ecrit par Isabelle Benech, sophrologue et naturopathe basée à Paris