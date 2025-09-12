Villégiatures singulières en terres méridionales

Ces pages cherchent à raviver le souvenir de quelques tranches de vie singulières - de petites histoires, en somme - pour la plupart méconnues voire oubliées en lien avec des savants, des gens de lettres, des artistes - enfin des personnalités en balade d'agrément ou ayant élu domicile en terres méridionales le temps d'un séjour, ponctuel ou plus ou moins prolongé. Ainsi, ce livre, de la côte basque au Périgord, du bassin d'Arcachon aux garrigues languedociennes, nous conduit sur les pas de Toulouse-Lautrec, Sarah Bernhardt, Claude Debussy, Raymond Radiguet, Paul Eluard, Marguerite Duras, François Mitterrand et de bien d'autres encore en quête de repos, de découvertes ou d'inspiration.