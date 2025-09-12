Légères sur le dancefloor Tome 2

Kiki Haruma officialise son duo avec sa cadette Michiru Toribami au sein du club de danse de salon du lycée Sakuragamori, et toutes deux se promettent de danser comme elles en ont toujours rêvé. Kiki devient alors une suiveuse, et Michiru sa guide malgré leurs tailles sortant de la norme. A peine leur couple formé, elles participent à une compétition municipale, mais le stress semble plus affecter Michiru que prévu... Pendant ce temps, Shion Nemunoki, qui officialise son duo avec Mona Fujizono décide de ne pas participer au concours afin de ne pas faire d'ombre à son ancienne partenaire...