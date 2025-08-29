Inscription
Les clés du dessin facile

Lise Herzog

Laissez-vous guider et apprenez à identifier vos erreurs pour mieux les rectifier et ne plus les reproduire ! Pour chacun des modèles de ce livre, un croquis vous est proposé qui présente des défauts classiques. En le comparant à une version redessinée étape par étape, vous visualiserez ce qui pose problème et apprendrez à éviter certains écueils. Mais un croquis peut aussi bien être rectifié sans tout effacer ! En usant des principales techniques de ce livre, vous apprendrez ainsi à finaliser un dessin tout en l'améliorant. Lancez-vous sans attendre !

Par Lise Herzog
Chez Mango Editions

Auteur

Lise Herzog

Editeur

Mango Editions

Genre

Dessin

Les clés du dessin facile

Lise Herzog

Paru le 29/08/2025

160 pages

Mango Editions

17,95 €

9782317039089
