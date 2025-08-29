Pour maîtriser parfaitement les bases de la poterie, avec et sans tour, il faut l'aborder étape par étape, grâce à une potière-céramiste qui connaît sur le bout des doigts tous les problèmes des vrais débutants. Les techniques et les 6 modèles expliqués dans ce livre permettent d'obtenir un résultat impeccable tout en acquérant des bases solides. A chaque réalisation, vous apprendrez plusieurs techniques indispensables : le moulage, l'estampage, le tournage, le tournassage... De quoi gagner en assurance et vous lancer dans la création de vos propres pièces.