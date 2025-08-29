Inscription
#Beaux livres

Poterie avec et sans tour

Nathalie Taler, Fabrice Besse, Sonia Roy

ActuaLitté
Pour maîtriser parfaitement les bases de la poterie, avec et sans tour, il faut l'aborder étape par étape, grâce à une potière-céramiste qui connaît sur le bout des doigts tous les problèmes des vrais débutants. Les techniques et les 6 modèles expliqués dans ce livre permettent d'obtenir un résultat impeccable tout en acquérant des bases solides. A chaque réalisation, vous apprendrez plusieurs techniques indispensables : le moulage, l'estampage, le tournage, le tournassage... De quoi gagner en assurance et vous lancer dans la création de vos propres pièces.

Par Nathalie Taler, Fabrice Besse, Sonia Roy
Chez Mango Editions

|

Auteur

Nathalie Taler, Fabrice Besse, Sonia Roy

Editeur

Mango Editions

Genre

Poterie, céramique, mosaïque

Poterie avec et sans tour

Nathalie Taler

Paru le 29/08/2025

80 pages

Mango Editions

13,95 €

9782317037665
