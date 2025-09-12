Katô, mon voisin de classe Tome 2

Owada, passe son premier printemps en amoureux avec Katô ! Si on devait comparer nos deux tourtereaux à des personnages de RPG, le premier serait un villageois générique tandis que le second appartiendrait à la famille royale. Et quelle surprise ! Ils se retrouvent dans des classes séparées à la rentrée. Pour ne rien arranger, un terminale un peu suspect avec qui Katô a des cours en commun se montre très intéressé par le jeune lycéen. Owada panique et décide de tout miser sur leur voyage scolaire !