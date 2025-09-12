Love of kill Tome 8

Toujours reclus dans leur cachette, Ryang-ha et Château sont contactés par l'Indien, qui a des informations pour eux. Une fois arrivés sur le lieu du rendez-vous, ils voient l'Indien accompagné par le malfrat de Donnie, avec qui ils ont déjà eu maille à partir. Ce dernier se serait retourné contre Donnie, qui serait à présent leur ennemi commun. Par ailleurs, il leur apprend que Donnie compte envoyer un groupe à leurs trousses, et que sa cible est désormais Château. Mais pour quelles raisons exactes Donnie a-t-il pour cible Château ?