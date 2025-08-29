Frangments de l'hippocampe

Bernard Duché a exercé durant 40 ans le métier de neurologue, en même temps qu'il se livrait progressivement à la littérature. Après avoir évoqué ses autres "moteurs", le tennis (Panatta regrdait le ciel), le jardinage (Un jardin à Ninon), il nous livre ici les fragments de son journal tenu pendant 30 ans, comme une sorte d'envers du décor de la relation médecin / patient. Des anecdotes plus longues, des notes rédigées chaque soir, tous ces fragments, par petites touches, dessinent ici une passionnante réflexion sur le statut du soignant dans le monde contemporain. "Elle est arrivée en fin d'après-midi au moment où les rayons du soleil se posent sur les cheveux d'ange, cette belle graminée qu'un jardinier bien inspiré a planté dans un recoin du parc face à ma fenêtre, au moment où l'on pense qu'il serait agréable de boire une bière fraîche, un brouilly velouté ou un proseco frappé. On pourrait même s'accorder quelques bouffées d'un cigarillo hollandais ou d'une vieille blonde anglaise malgré la disparition de la Craven A, crime impardonnable pour tous les fumeurs désabusés du crépuscule. Elle porte un grand chapeau noir qui m'a tout de suite inquiété. Je voyais là par le jeu d'une interprétation instantanée et malveillante le signe d'une hystérie endeuillée. Le mari se tient en arrière à quelques pas. Il paraît fatigué. Ou simplement triste. Elle s'assoit en poussant un soupir, déposant sur mon bureau une volumineuse poche Carrefour. Ses premiers mots sont : "Voilà Docteur, tout est là"".