Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Frangments de l'hippocampe

Bernard Duché

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bernard Duché a exercé durant 40 ans le métier de neurologue, en même temps qu'il se livrait progressivement à la littérature. Après avoir évoqué ses autres "moteurs", le tennis (Panatta regrdait le ciel), le jardinage (Un jardin à Ninon), il nous livre ici les fragments de son journal tenu pendant 30 ans, comme une sorte d'envers du décor de la relation médecin / patient. Des anecdotes plus longues, des notes rédigées chaque soir, tous ces fragments, par petites touches, dessinent ici une passionnante réflexion sur le statut du soignant dans le monde contemporain. "Elle est arrivée en fin d'après-midi au moment où les rayons du soleil se posent sur les cheveux d'ange, cette belle graminée qu'un jardinier bien inspiré a planté dans un recoin du parc face à ma fenêtre, au moment où l'on pense qu'il serait agréable de boire une bière fraîche, un brouilly velouté ou un proseco frappé. On pourrait même s'accorder quelques bouffées d'un cigarillo hollandais ou d'une vieille blonde anglaise malgré la disparition de la Craven A, crime impardonnable pour tous les fumeurs désabusés du crépuscule. Elle porte un grand chapeau noir qui m'a tout de suite inquiété. Je voyais là par le jeu d'une interprétation instantanée et malveillante le signe d'une hystérie endeuillée. Le mari se tient en arrière à quelques pas. Il paraît fatigué. Ou simplement triste. Elle s'assoit en poussant un soupir, déposant sur mon bureau une volumineuse poche Carrefour. Ses premiers mots sont : "Voilà Docteur, tout est là"".

Par Bernard Duché
Chez Editions Cairn

|

Auteur

Bernard Duché

Editeur

Editions Cairn

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Frangments de l'hippocampe par Bernard Duché

Commenter ce livre

 

Frangments de l'hippocampe

Bernard Duché

Paru le 29/08/2025

180 pages

Editions Cairn

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791070065198
9791070065198
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden IA : Co-créateur de Siri ou habile conteur ? Le cas Luc Julia passé au crible
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.