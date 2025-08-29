Inscription
Aux gens qui doutent

Laura Gamboni

Les familles Veillon et Ardant s'installent à l'Ecovallon, quartier durable qui se construit en marge d'une agglomération urbaine. Comme leurs voisins, Isabelle, Solveig, Philippe ou Sonia ont chacun leurs raisons de choisir ce lieu de vie, et leur manière d'y faire leur nid : certains multiplient les actions citoyennes, d'autres organisent des apéros tandis que les enfants s'évadent dans la forêt voisine. Sous le regard mi-amusé mi-agacé de Jacqueline, la doyenne, ils déploient un quotidien semblable au nôtre, soulevé par les vagues verte et féministe de 2019. Avec tendresse et humour, l'autrice interroge leurs désirs, elle révèle leurs contradictions. Entremêlant les points de vue, elle échafaude un récit-chantier qui invite à une attention nuancée aux êtres et aux lieux.

Par Laura Gamboni
Chez Editions Slatkine

Auteur

Laura Gamboni

Editeur

Editions Slatkine

Genre

Littérature française

Aux gens qui doutent

Laura Gamboni

Paru le 29/08/2025

488 pages

Editions Slatkine

29,00 €

9782832113851
