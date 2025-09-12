Sebastian Mortimer est représentant de commerce, plus spécifiquement vendeur d'encyclopédies. Avant de retourner chez lui, il doit faire une ou deux dernières ventes dans la petite ville dans laquelle il vient d'arriver. Mais rien ne se déroule comme prévu. Sebastian ne parvient pas à rencontrer la cliente avec laquelle il a rendez-vous et ses potentiels acheteurs ne semblent pas le moins du monde intéressés par ses encyclopédies. Pour couronner le tout, la police commence à s'intéresser à lui dans le cadre de leur enquête sur le "tueur à la valise" qui sévit en ville en ciblant des libraires... Sebastian Mortimer serait-il ce mystérieux tueur ? L'Autre Tournée est un récit miroir à La Tournée, publié en 2020 aux éditions çà et là et sélectionné au Festival d'Angoulême ainsi qu'aux prestigieux Eisner Awards. Situé dans la même ville, dans les mêmes décors avec des personnages secondaires en commun, le récit est une subtile variation dans laquelle un personnage imaginaire du premier livre devient le personnage principal du second. Andi Watson s'y livre à un réjouissant exercice de style mêlant drame, humour, surréalisme et enquête policière.