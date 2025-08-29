Inscription
Papy End

Jean-Pierre Andrevon

C'est en donnant un coup de main aux sans-papiers que Gabriel Lecouvreur est contacté par son ancien prof de philo, William Jablonski, qu'il n'a pas revu depuis dix ans. Cet anar lui a beaucoup appris, jadis. Aussi est-ce le coeur plein de chaleur que le Poulpe rend visite à son vieux mentor par un beau soir d'éclipse. La chaleur se mue en froid de glace quand il découvre que la maison de Jablonski est devenue le théâtre d'une épouvantable tuerie à laquelle n'a survécu que le petit-fils, Manu, 18 ans. Devant ce gamin tétanisé et asthmatique que Cheryl et lui prennent sous leurs ailes, Gabriel sent grandir en lui une âme de Papa Poule.

Par Jean-Pierre Andrevon
Chez Alter Comics

Auteur

Jean-Pierre Andrevon

Editeur

Alter Comics

Genre

Romans noirs

Papy End

Jean-Pierre Andrevon

Paru le 29/08/2025

152 pages

Alter Comics

11,90 €

9782820703460
