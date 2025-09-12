Inscription
Une victoire sur le béton

Laure Lavigne-Delville, Aurélien Pascal

5 décembre 2021. Aux abords du village de Saint-Clément-de-Rivière, en périphérie nord de Montpellier, une joyeuse foule célèbre l'abandon par Decathlon de son mégaprojet de centre ludocommercial. Marches, pétitions, blocages, recours juridiques... durant sept ans, les habitant·es se sont mobilisé·es contre la bétonisation de terres agricoles et leur remplacement par un "village du sport et du bien-être" . Cette bande dessinée retrace avec justesse et poésie l'histoire méconnue d'une lutte citoyenne victorieuse contre une multinationale.

Par Laure Lavigne-Delville, Aurélien Pascal
Le Passager Clandestin

Auteur

Laure Lavigne-Delville, Aurélien Pascal

Editeur

Le Passager Clandestin

Genre

Réalistes, contemporains

Une victoire sur le béton

Laure Lavigne-Delville, Aurélien Pascal

Paru le 12/09/2025

128 pages

Le Passager Clandestin

22,00 €

9782369353751
