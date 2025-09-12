Une victoire sur le béton

5 décembre 2021. Aux abords du village de Saint-Clément-de-Rivière, en périphérie nord de Montpellier, une joyeuse foule célèbre l'abandon par Decathlon de son mégaprojet de centre ludocommercial. Marches, pétitions, blocages, recours juridiques... durant sept ans, les habitant·es se sont mobilisé·es contre la bétonisation de terres agricoles et leur remplacement par un "village du sport et du bien-être" . Cette bande dessinée retrace avec justesse et poésie l'histoire méconnue d'une lutte citoyenne victorieuse contre une multinationale.