Saint-John Perse 1975-2025

La commémoration de la naissance ou de la mort d'un artiste ne doit pas se limiter à un bilan, mais encourager le renouveau de son audience. Cinquante ans après la mort de Saint-John Perse, ce volume, Priorité à la poésie, entend montrer l'attraction exercée aujourd'hui par son oeuvre auprès des chercheurs et des créateurs. Le choix et l'originalité du point de vue adopté y sont générationnels. De jeunes lecteurs livrent, dans une première partie, des approches nouvelles, parfois graves, parfois teintées de drôlerie. Dans une deuxième partie, des spécialistes plus âgés se relisent et relisent l'oeuvre dans un contexte littéraire et critique tout autre que celui des années soixante-dix, au miroir de notre époque menacée des mêmes spectres qu'au XXe siècle. Enfin, dans un troisième ensemble, écrivains antillais, poètes et artistes proposent leur rencontre stimulante d'un aîné qui, s'interdisant de s'abandonner à la tristesse, n'a cessé de chanter "l'émerveillement d'être au monde".