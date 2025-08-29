Inscription
#Imaginaire

Le Gardien des Pierres

Isabelle Lucas

ActuaLitté
Chaque pierre est unique et revêt une signification particulière au sein de différentes civilisations, certaines d'entre elles ayant même donné naissance à des légendes fascinantes. Aujourd'hui, elles trouvent leur place dans la lithothérapie. L'auteure nous invite à plonger dans les mystères de treize pierres à travers treize récits courts sur des sujets sensibles dans lesquels chacun peut se reconnaître. Dans chaque conte, nous découvrons un symbole et un don spécifique que la pierre transmet une fois offerte par un ange, envoyé par Ward. Dans l'obscurité de sa grotte, le gardien Ward a pour mission de protéger les pierres précieuses de la planète Terre, afin de maintenir l'harmonie dans le monde. Il voit, à travers son cristal de roche qui couronne son bâton, les êtres qui sont dans la détresse, et envoie des anges en mission pour les secourir. Ceux-ci ont le pouvoir de changer d'apparence afin de mener à bien leur rôle.

Par Isabelle Lucas
Chez Hello Editions

|

Auteur

Isabelle Lucas

Editeur

Hello Editions

Genre

Fantasy

Le Gardien des Pierres

Isabelle Lucas

Paru le 29/08/2025

208 pages

Hello Editions

18,90 €

ActuaLitté
9782386274343
