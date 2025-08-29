Inscription
#Essais

Les secrets de vos vies antérieures

Caroline Chermeux

ActuaLitté
Réincarnation, karma, jeune ou vieille âme, entre-deux vies... Les vies antérieures sont source de mystère et de croyances multiples selon les époques et les civilisations, mais aussi selon ce que nous, nous ressentons et percevons. Qu'est-ce que la théorie de la réincarnation ? Qu'entend-on par vies antérieures ? Comment accéder à ces mémoires du passé ? Pourquoi portons-nous ces peurs, ces élans, ces blessures que rien, dans cette vie, ne semble justifier ? Dans cet ouvrage, venez puiser toutes les réponses à ces questions et à bien d'autres encore. L'autrice, Caroline Chermeux, vous dévoile toutes les clés, les secrets et les subtilités des vies antérieures avec bienveillance et délicatesse. Grâce à cet ouvrage, poussez les portes de l'invisible et changez votre regard sur vos incarnations passées.

Par Caroline Chermeux
Chez Secret d'étoiles

|

Auteur

Caroline Chermeux

Editeur

Secret d'étoiles

Genre

Réincarnation

Les secrets de vos vies antérieures

Caroline Chermeux

Paru le 29/08/2025

160 pages

Secret d'étoiles

14,95 €

9782382402993
