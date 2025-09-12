Artistes : tous copieurs ?

Les artistes, tous des copieurs ? Oui, mais ne les punissez pas ! Au contraire, depuis l'Antiquité, la copie est au coeur de l'activité artistique. Elle permet de se former auprès des maîtres en les imitant, de diffuser son art quand il n'existait pas d'autres moyens de communication, mais aussi de rendre hommage à des chefs-d'oeuvre ou de les réinterpréter en leur offrant un sens nouveau. De Léonard de Vinci à Banksy, en passant par Ingres, Van Gogh, Cindy Sherman ou Ridley Scott, plongez dans une histoire de l'art où la copie a toute sa place !