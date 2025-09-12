Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Artistes : tous copieurs ?

Collectif, Antoine Ullmann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les artistes, tous des copieurs ? Oui, mais ne les punissez pas ! Au contraire, depuis l'Antiquité, la copie est au coeur de l'activité artistique. Elle permet de se former auprès des maîtres en les imitant, de diffuser son art quand il n'existait pas d'autres moyens de communication, mais aussi de rendre hommage à des chefs-d'oeuvre ou de les réinterpréter en leur offrant un sens nouveau. De Léonard de Vinci à Banksy, en passant par Ingres, Van Gogh, Cindy Sherman ou Ridley Scott, plongez dans une histoire de l'art où la copie a toute sa place !

Par Collectif, Antoine Ullmann
Chez Arola

|

Auteur

Collectif, Antoine Ullmann

Editeur

Arola

Genre

Beaux arts

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Artistes : tous copieurs ? par Collectif, Antoine Ullmann

Commenter ce livre

 

Artistes : tous copieurs ?

Collectif, Antoine Ullmann

Paru le 12/09/2025

52 pages

Arola

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782358801959
9782358801959
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.