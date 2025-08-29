Young ladies don't play fighting games Tome 3

La conjoncture ne pouvait pas être plus défavorable ? : Aya, Mio, Yu et Tamaki se sont inscrites pour participer au tournoi EXjp, mais les examens de mi-semestre tombent juste avant. Elles vont devoir tant bien que mal réussir à concilier leurs entraînements nocturnes illégaux et les révisions intensives exigées. C'est pour Mio que la gestion du stress est la plus difficile, elle qui est en rejet total du travail scolaire. Aya, qui ne peut s'empêcher de fondre quand elle voit son amie désarmée, risque d'être son meilleur soutien.