#Manga

Young ladies don't play fighting games Tome 3

Eri Ejima

ActuaLitté
La conjoncture ne pouvait pas être plus défavorable ? : Aya, Mio, Yu et Tamaki se sont inscrites pour participer au tournoi EXjp, mais les examens de mi-semestre tombent juste avant. Elles vont devoir tant bien que mal réussir à concilier leurs entraînements nocturnes illégaux et les révisions intensives exigées. C'est pour Mio que la gestion du stress est la plus difficile, elle qui est en rejet total du travail scolaire. Aya, qui ne peut s'empêcher de fondre quand elle voit son amie désarmée, risque d'être son meilleur soutien.

Par Eri Ejima
Chez Véga

|

Auteur

Eri Ejima

Editeur

Véga

Genre

Seinen/Homme

Young ladies don't play fighting games Tome 3

Eri Ejima

Paru le 29/08/2025

180 pages

Véga

8,35 €

ActuaLitté
9782379507694
