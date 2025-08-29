Cicatrices Tome 3

Des années ont passé depuis qu'Akira a quitté Kyonosuke et mis fin à leur fuite. Ce dernier est désormais à la fac, perdu et triste, incapable de l'oublier. Il reste victime de brimades à cause de son physique mais n'hésite plus à répliquer, quitte à prendre des coups. Il retrouve par hasard Kenta. Celui qui avait fait passer des moments terribles à Kyonosuke est désormais un garçon solaire, aimable et généreux. Une amitié se crée entre eux deux. Kenta pousse Kyonosuke à cesser de se lamenter et, ensemble, ils se lancent à la recherche d'Akira.