Cicatrices Tome 3

Brandon Arias

ActuaLitté
Des années ont passé depuis qu'Akira a quitté Kyonosuke et mis fin à leur fuite. Ce dernier est désormais à la fac, perdu et triste, incapable de l'oublier. Il reste victime de brimades à cause de son physique mais n'hésite plus à répliquer, quitte à prendre des coups. Il retrouve par hasard Kenta. Celui qui avait fait passer des moments terribles à Kyonosuke est désormais un garçon solaire, aimable et généreux. Une amitié se crée entre eux deux. Kenta pousse Kyonosuke à cesser de se lamenter et, ensemble, ils se lancent à la recherche d'Akira.

Par Brandon Arias
Chez Véga

Auteur

Brandon Arias

Editeur

Véga

Genre

Seinen/Homme

Cicatrices Tome 3

Brandon Arias

Paru le 29/08/2025

200 pages

Véga

8,35 €

ActuaLitté
9782379503900
