Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

Complot au château

Charlotte Grossetête, Camouche, Isabelle Fabula

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sophie, Apolline et Gabrielle sont toujours à Versailles. Elles profitent de l'été et n'ont pas envie de regagner leur couvent où les attendraient des punitions qu'elles n'osent même pas imaginer ! Elles se cachent dans les réseaux de canalisations du parc et ont des protecteurs aux cuisines qui leur donnent à manger les restes des repas du roi. Mais un avis de recherche à leur encontre parvient au château. Il leur reste une ressource : se déguiser en garçons, ramoneurs, car c'est l'époque où toutes les cheminées du château vont être ramonées en prévision des premiers feux. Elles surprennent bientôt une intrigue chez les chevau-légers qui veulent voler des bijoux pour faire chasser leur chef et prendre sa place. Heureusement, les demoiselles sont là pour déjouer le complot !

Par Charlotte Grossetête, Camouche, Isabelle Fabula
Chez Fleurus

|

Auteur

Charlotte Grossetête, Camouche, Isabelle Fabula

Editeur

Fleurus

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Complot au château par Charlotte Grossetête, Camouche, Isabelle Fabula

Commenter ce livre

 

Complot au château

Charlotte Grossetête, Camouche, Isabelle Fabula

Paru le 12/09/2025

96 pages

Fleurus

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782215198123
9782215198123
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.