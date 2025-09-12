Complot au château

Sophie, Apolline et Gabrielle sont toujours à Versailles. Elles profitent de l'été et n'ont pas envie de regagner leur couvent où les attendraient des punitions qu'elles n'osent même pas imaginer ! Elles se cachent dans les réseaux de canalisations du parc et ont des protecteurs aux cuisines qui leur donnent à manger les restes des repas du roi. Mais un avis de recherche à leur encontre parvient au château. Il leur reste une ressource : se déguiser en garçons, ramoneurs, car c'est l'époque où toutes les cheminées du château vont être ramonées en prévision des premiers feux. Elles surprennent bientôt une intrigue chez les chevau-légers qui veulent voler des bijoux pour faire chasser leur chef et prendre sa place. Heureusement, les demoiselles sont là pour déjouer le complot !