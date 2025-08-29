Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Bienvenue à New-Eden

Mathieu Reynès

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fraîchement arrivée à New-Eden, Beck entre à la Sport Academia, où elle rencontre et doit affronter les représentants des autres écoles de combat, des champions d'arts martiaux qui ne voient pas tous d'un très bon oeil l'irruption d'une inconnue dans leur système. Tout en prenant ses marques dans la mégalopole régie par la SEED du docteur Darwin Drake, elle continue à chercher des traces de son mentor Kal. Elle ignore encore que celui-ci est réapparu avec fracas en bordure de la ville quelques jours plus tôt, dans un état critique...

Par Mathieu Reynès
Chez Véga

|

Auteur

Mathieu Reynès

Editeur

Véga

Genre

Global Manga/type mixte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bienvenue à New-Eden par Mathieu Reynès

Commenter ce livre

 

Bienvenue à New-Eden

Mathieu Reynès

Paru le 29/08/2025

200 pages

Véga

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379503061
9782379503061
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden IA : Co-créateur de Siri ou habile conteur ? Le cas Luc Julia passé au crible
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.