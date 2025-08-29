Bienvenue à New-Eden

Fraîchement arrivée à New-Eden, Beck entre à la Sport Academia, où elle rencontre et doit affronter les représentants des autres écoles de combat, des champions d'arts martiaux qui ne voient pas tous d'un très bon oeil l'irruption d'une inconnue dans leur système. Tout en prenant ses marques dans la mégalopole régie par la SEED du docteur Darwin Drake, elle continue à chercher des traces de son mentor Kal. Elle ignore encore que celui-ci est réapparu avec fracas en bordure de la ville quelques jours plus tôt, dans un état critique...