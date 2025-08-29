La terre en héritage

Claire a onze ans. Elle est intelligente, vive et attachante. Elle se retrouve en vacances chez sa grand-mère dans la ferme familiale qu'elle avait quittée avec ses parents six ans plus tôt. Ces derniers sont descendus de leur Ariège natale pour venir travailler la vigne dans l'exploitation viticole d'un château de Sauvian, un petit village agricole de l'Hérault. Les quelques semaines passées auprès de son aïeule créent des liens très forts entre elles. Elle va ainsi découvrir et connaître les coutumes de ce lieu dont elle n'avait gardé qu'un vague souvenir. Cette vie de partage, d'amitié, de fierté pour leur métier la persuade de revenir vivre au pays sans pour cela renier son désir de devenir institutrice. Mais le secret de sa naissance deviendra-t-il le perturbateur de sa décision ou au contraire la confortera-t-il dans son désir de son retour à ses racines ?